楽天モバイルは、シャープ製Androidスマートフォン「AQUOS R10」を発売した。価格は10万9990円。 AQUOS R10 「AQUOS R10」は、ライカカメラが監修したカメラシステムを搭載したAndroidスマートフォン。AIによる合成処理技術や動画撮影時に利用できる「Dolby Vision」などを備えている。 12GB＋256GBモデルが用意され、一括価格は10万9990円。分割払いでの購入も可能で、24回払いの場合、初回の