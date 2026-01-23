今シーズン最も長く、最も強い寒波の影響で、きょうの山形県内も各地で厳しい冷え込みとなっています。 【写真を見る】山形県内も各地で厳しい冷え込み今シーズン最長で最強の寒波の影響あす未明から夜遅くにかけて大雪となる所も けさは県内２２の観測地点すべてで最低気温が氷点下となりました。 午前８時すぎの山形市です。道路に積もった雪が凍り、路面の状態に注意しながらゆっくりと歩く人の姿が見られま