俳優の杉浦太陽が22日に自身のアメブロを更新。長女でインフルエンサーの希空が撮影したという、自身と次女・夢空（ゆめあ）ちゃんとの写真などを公開した。この日、杉浦は「マルコメさんのイベントで、菰田シェフに久しぶりにお会い出来ました」と報告し、シェフとの2ショットを公開。シェフについて「僕のイベントにも、サプライズで来てくださり 僕の中華の師匠」と明かし「いつも勉強させていただいてます！」と感謝を述べた。