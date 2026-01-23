日本最大の風俗スカウトグループ「ナチュラル」をめぐる大阪府警捜査四課の捜査員による暴行事件で、大阪府警は２３日、捜査に関わった警察官３５人を懲戒や訓戒などの処分にしました。最も重い処分は逮捕・起訴されて公判中の２人で「懲戒免職」に、在宅起訴された捜査員４人と捜査主任の警部（４５）は「停職６か月」になりました。