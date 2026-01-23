ロサンゼルス・ドジャースの球団専属カメラマンであるジョン・スーフーさんは1月23日、自身のInstagramを更新。大谷翔平選手と同チームに新加入したカイル・タッカー選手のツーショットを公開しました。【写真】大谷翔平＆新チームメイトの姿「素敵なチームメイトの予感」スーフー氏は「Tuck and Sho」とつづり、写真を1枚載せています。トレーニングウエア姿の大谷選手とタッカー選手が体を寄せ合い、笑顔を見せる姿です。シカゴ