京都府宮津市の日本三景「天橋立」では２３日、複数の松の木が倒れ、松並木の大半およそ２．５キロメートルが通行止めとなっています。京都府丹後土木事務所によりますと、少なくとも３本の松が雪の重さに耐えられずに倒れたとみられています。倒木の撤去や通行再開のメドは、今のところ立っていないということです。