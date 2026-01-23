強い寒気で厳しい寒さとなった２３日、近畿各地で今シーズン最低気温を観測しました。強い寒気が流れ込んでいる近畿地方。北部では雪が降り続き、兵庫県香美町では６０センチの積雪となっています。（住民）「最近では多い方ですね。（除雪が）大変です」凍り付いた川面が朝日を反射しているのは、京都市内を流れる鴨川です。京都市では２３日朝、今季最低となるマイナス２℃を観測。凍ったのは川だけではなく…（住民