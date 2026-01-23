桜島で落ち葉に火をつけゴミステーションのネットを焼いたとして男子高校生ら3人が逮捕されました。周辺では不審火が相次いでいて警察が関連を調べています。器物損壊の疑いで逮捕されたのは鹿児島市桜島横山町の無職、幸玲良容疑者(20)、本籍が鹿児島市で無職の少女(17)、鹿児島市の男子高校生(16)の3人です。警察によりますと3人は1月17日、鹿児島市桜島横山町のゴミステーション近くの落ち葉にライター