桜島フェリーは機械の故障にともないダイヤに乱れが出ています。鹿児島市船舶局によりますと桜島フェリー1隻の機械が故障しダイヤに乱れがでているということです。復旧の目途はたっておらず、現在1時間当たり2便に減らして運航しています。通常20分間隔の運航が30分間隔となっています。今後の情報にご注意ください。