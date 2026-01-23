知事の辞職に伴う大阪府知事選挙の期日前投票がきょう＝２３日から始まっています。大阪府知事選は、前知事が「大阪都構想」への再挑戦の是非を問いたいとして辞職したことに伴うもので、日本維新の会代表で前知事の吉村洋文さん（５０）、無所属で新人の納藤保さん（４４）、諸派で新人の大西恒樹さん（６１）の３人が立候補しています。２３日から、区役所などでは事前に投票できる期日前投票が始まりましたが、急な選挙の