22日に告示された県知事選挙は、23日から期日前投票が始まりました。 午前8時半に開設された長崎市役所の期日前投票所では、訪れた有権者が1票を投じていました。 衆議院選挙の影響で入場券の配送が遅れていることもあり、有権者の姿はまばらですが、県選挙管理委員会は「本人確認ができれば投票できる」としています。 4年前の前回県知事選挙の投票率は約47.8％で、投票した人のうちの4割ほどを期日前投票が占めてい