交通情報石川県内は25日にかけて、強い冬型の気圧配置の影響を受け、引き続き警報級の大雪となるおそれがあり、交通障害に注意・警戒してください。JRは福井県の敦賀駅で北陸新幹線と接続する特急「サンダーバード」と「しらさぎ」が、23日午前中の列車が運休となり、午後からは運転が再開されます。一方、空の便では石川県の小松空港から羽田空港に向かう、23日午前中の2便が欠航しました。警報級の大雪・今冬一番の冷え込み北陸