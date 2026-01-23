２２日夜、兵庫県尼崎市の県道で、男性が血を流して倒れているのが見つかり、その後、死亡しました。警察は現場に戻ってきた５０歳の男をひき逃げなどの疑いで逮捕しました。２２日夜１１時過ぎ、尼崎市武庫町の県道で近くに住む西村通さん（７１）が頭から血を流して倒れているのがみつかり、病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。警察によりますと、この事故から数十分後に、運転していて「何かに当たっ