生活雑貨メーカーのマーナは、一気にたためるバッグ「Shupatto コンパクトバッグ M 10周年記念モデル」を1月22日から数量限定で発売した。「Shupatto バッグ」は、「たたむのが面倒」「付属の袋にきちんと入らない」など、従来のポータブルバッグに対する潜在的な不満を解消するために生まれた。プリーツ構造で両端を引っ張ると一気に帯状にたためて、あとはまとめて留めるだけでコンパクトになる形状を開発。昨年11月に初代モデル