首都・東京の治安を担う警視庁のトップが交代しました。第101代の警視総監に就任した筒井洋樹氏は23日朝、警視庁に登庁し、迫田裕治前総監から事務の引き継ぎを受けました。筒井新総監は、警察庁の外事情報部長や警備局長を歴任していて、今回の衆院選における安全確保に万全を期すと強調しました。筒井洋樹新警視総監：首都東京の安全と安心を守るとともに、我が国の治安の維持に貢献するという責任の重さに、まさに身の引き締ま