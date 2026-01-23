各地の駅で人気の弁当「駅弁」を集めた物産展が熊本市の鶴屋百貨店で開かれています。 【写真を見る】「ミャクミャク」デザインの“ひっぱりだこ飯” に行列カニ・ウニ・カキの豪華駅弁も熊本 個性豊かな駅弁がそろう「全国有名駅弁当とうまいもの大会」は今回で63回目を迎えます。 北海道・小樽駅からは「海の輝き」。ご飯の上にウニを敷き詰め、さらにその上にイクラを散らした豪華な一品です。 小樽駅ではカニ飯やカキ