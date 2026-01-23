熊本県の阿蘇中岳の火口で大破した遊覧ヘリが見つかった事故で、1月23日朝から関係機関が集まり、捜索方法などについて協議しています。 阿蘇ライブカメラ～阿蘇火山博物館・草千里～ 1月23日阿蘇広域消防本部中部消防署に、熊本県警や陸上自衛隊、阿蘇市などの関係機関が集まり、今後の活動について協議が行われています。 この事故は1月20日午前11時ごろ、男性パイロットと台湾出身の男女2人が乗った遊覧