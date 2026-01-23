マネジャーだった女性に暴行を加えてけがを負わせたとして、警視庁代々木署は２３日、タレントのデヴィ夫人ことデヴィ・スカルノ氏（８５）を傷害容疑で東京地検に書類送検した。同署幹部によると、デヴィ氏は昨年１０月２８日夜、東京都渋谷区内の動物病院で、当時マネジャーを務めていた３０歳代の女性に殴る蹴るの暴行を加え、胸部打撲などの全治約２週間の軽傷を負わせた疑い。デヴィ氏は、飼い犬の容体が急変したとの連