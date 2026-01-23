東海道新幹線は大雪の影響で、22日に引き続き、一部区間で速度を落として運行しています。JR各社によりますと、東海道新幹線では22日に引き続き、始発から名古屋駅−京都駅間で速度を落として運行していて、23日午前11時半現在、最大20分程度遅れが出ているということです。また、北陸・大阪・名古屋を結ぶJRの在来線は午前11時時点で、大雪で運転を取りやめています。空の便では、全日空は11便を欠航としています。また、日本航空