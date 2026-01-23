中国系の動画投稿アプリ「TikTok」のアメリカでの事業について、アメリカと中国が最終合意に至ったと現地メディアが報じました。「TikTok」は22日、新しい合弁会社を設立したことを発表しました。現地メディアによりますと、「TikTok」のアメリカ事業の売却をめぐり、アメリカと中国が最終合意に至ったということです。「TikTok」をめぐっては、トランプ大統領がアメリカ事業についてはアメリカ企業などに売却するよう求めていまし