【漫画】本編を読む『ゼロかヒャクかの五十嵐くん』（杏堂まい/KADOKAWA）は、八方美人な性格がコンプレックスのヒロインが、人への感情が「ゼロかヒャクか」しかない同期男子に振り回されるオフィスラブ漫画だ。ページをめくるたび、胸が甘酸っぱく高鳴る。スポーツ系アパレルメーカーの企画部で働く花森さんは、空気を読んでいつも人に合わせてしまう自分に悩んでいた。対して、生産管理部で働く同期の五十嵐くんは、自分の仕