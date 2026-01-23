お笑いコンビ「ナイツ」の塙宣之が２３日までにユーチューブチャンネル「ナイツ塙会長の自由時間」を更新し、日本テレビ系で昨年暮れに生放送された女芸人Ｎｏ．１決定戦「ＴＨＥＷ２０２５」について語った。同大会では、審査員を務めた「霜降り明星」粗品の?辛口コメント?が注目され、大きな話題になった。塙は「まず粗品は仕事を完璧にやり遂げた」「粗品だけ見たらすごいなと思います」などと語った。「Ｍ−１グランプ