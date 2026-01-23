¡Ú¥·¥ó¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó·à¾ìÈÇ TVÈÇ¡Û 2·î23Æü19»þ～ ÊüÁ÷ ¡Ö¥·¥ó¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó·à¾ìÈÇ¡×¤¬TBS¤Ë¤Æ2·î23Æü19»þ¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ ¡Ö¥·¥ó¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó·à¾ìÈÇ¡×¤Ï¡¢´ë²è¡¦¸¶ºî¡¦µÓËÜ¡¢¤½¤·¤ÆÁí´ÆÆÄ¤ò°ÃÌî½¨ÌÀ»á¤¬Ì³¤á¤¿¡¢¡Ö¥ñ¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ò¥ó¿··à¾ìÈÇ¡×¥·¥êー¥º¡ÊÁ´4Éôºî¡Ë¤Î´°·ëÊÔ¤È¤Ê¤ëºîÉÊ¡£·à¾ì¤Ç¤Ï2021Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢º£²ó¤¬ÃÏ¾å½éÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¡£