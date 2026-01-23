松屋フーズが展開するとんかつチェーン「松のや」は、1月28日午後3時より「シュクメルリチキンかつ定食」を発売する。「シュクメルリ」は世界一にんにくを美味しく食べるための料理とも称されるジョージアの郷土料理で、松のや流にアレンジしてチキンかつを組み合わせた定食として提供する。【画像を見る】シュクメルリチキンかつ定食の画像を見るシュクメルリは、松屋で販売される度に話題を集めてきた人気商品だ。2020年1月に初