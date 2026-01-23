自動運転車の開発・運用を行っているWaymoが、2026年から新たにフロリダ州マイアミでもサービス提供を開始したことを発表しました。まずは60平方マイル(約155平方km)規模のエリアでサービスの提供を開始し、順次、提供範囲をマイアミ国際空港などへも拡大する予定です。Miami, Your Waymo Ride Is Readyhttps://waymo.com/blog/2026/01/miami-your-waymo-ride-is-readyWaymo launches robotaxi service in Miami, extending U.S. l