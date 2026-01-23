阪神は２３日、２軍公式戦の３月２７日からの広島３連戦（ＳＧＬ）と７月１７日からのオリックス３連戦（同）で「ジャガーズデー」を開催すると発表した。１９５４年から３年間、２軍はチーム名称「阪神ジャガーズ」として戦い、昨年も当時のユニホームを現代版にリメイクした復刻ユニホームを着用する特別イベントを行った。今回はさらに幻の「ジャガーマーク」が復活。左袖につけられる。阪神ジャガーズのペットマークは、