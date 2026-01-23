【1/12 Suzuki Hayabusa 2024】 【1/12 Kawasaki Ninja 400】 4月 発売予定 価格：各3,850円 童友社は、ミニカー「1/12 Suzuki Hayabusa 2024」と「1/12 Kawasaki Ninja 400」を4月に発売する。価格は各3,850円。 本製品は、スズキのバイク「Hayabusa 2024」と、カワサキモータースジャパンのバイク「Ninja 400」を、それぞれ同社の1/12スケ&#