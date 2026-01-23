◇大相撲初場所１３日目（２３日、東京・両国国技館）右膝の大ケガで長期離脱していた元十両の木竜皇（立浪）が序二段で復帰した。七番相撲で東序二段９２枚目・玉の寅（片男波）を押し倒し、白星を挙げた。５場所ぶりに土俵に戻り「めっちゃ緊張した。久々に土俵に立って、応援してくれる人がいて。やっぱり相撲は楽しいなと思った」と感慨に浸った。木竜皇は西十両１２枚目だった昨年３月の春場所６日目の取組で右膝を負傷し