22日夜、佐賀県鹿島市で酒気帯び運転をしたとして、64歳の医師の男が現行犯逮捕されました。容疑を否認しています。警察によりますと、22日午後8時半ごろ、佐賀県鹿島市高津原の県道で「車が街灯にぶつかっている」と付近にいた人から110番通報がありました。駆けつけた警察官が、街灯に衝突した乗用車に乗っていた男の呼気を調べたところ、基準値の3倍を超えるアルコールが検出されたため、警察は男を酒気帯び運転の疑いで