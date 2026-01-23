ノルディックスキー・ジャンプ女子で今季のＷ杯で６勝を挙げる丸山希（北野建設）が２３日、札幌市内で行われた２月開幕のミラノ・コルティナ五輪に向けた会見に高梨沙羅（クラレ）、伊藤有希（土屋ホーム）、勢藤優花（オカモトグループ）の他代表とともに出席した。初五輪代表の丸山は「初めての五輪の舞台ですけど、自分のジャンプを出し切れるように精いっぱい飛んできたい」と気持ちを込めた。今季Ｗ杯で開幕から３連勝し