コンパクトプロジェクターNEP-K220MM ニトリは、発売直後に完売し、注文から約3カ月待ちの状態が続いていた9,990円の「コンパクトプロジェクターNEP-K220MM」を再入荷。これに伴い、1月19日より取り扱い店舗を順次拡大する。 昨年9月下旬に一部店舗で発売を開始したNEP-K220MMは、1万円以下の価格と角度可変のスタンド一体型設計で、手軽に大画面映像を楽しめることからSNSを中心に大きな反響になり、品切れ状