11人組アイドルグループGANG PARADE（通称：ギャンパレ）のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート、アイテムレビューなどなど毎週金曜日に更新中です！こんにちは！GANG PARADEのヤママチミキです！現在、東京ディズニーランドでは｢ディズニー・パルパルーザ”ミニーのファンダーランド”｣が開催中です。ミニーちゃんが夢に描いたポップでキュートな世界は、さまざまな”かわいい