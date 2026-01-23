イングランド・プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドは22日、ブラジル代表MFカゼミロ（33）が契約満了に伴い、今季限りで退団すると発表した。現地メディアによると1年の契約延長オプションが付いていたが、行使しないという。22年夏にRマドリードから加入し、公式戦146試合に出場してきたカゼミロはクラブを通じ「私は生涯を通じてマンチェスター・ユナイテッドを背負って生きていくつもりだ。この美しいスタジアム