強い寒気が流れ込んだ影響で、関東各地では今シーズン一番の寒さとなっています。記者「千代田区皇居周辺の公園に来ています。手元の気温計はマイナス0.3℃。噴水もガチガチに凍っています」強い冬型の気圧配置が続く影響で、関東では冷え込みが強まっています。東京都心では、けさ氷点下2℃を観測。また、千葉県市原市で氷点下8.1℃を観測するなど、関東各地で今シーズン一番の寒さとなっています。