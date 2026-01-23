日本銀行は２３日の金融政策決定会合で、政策金利である短期金利の誘導目標を０・７５％程度に据え置くことを賛成多数で決めた。２０２５年１２月の前回の決定会合で引き上げた政策金利の水準が、経済・物価情勢に与える影響を見極める必要があると判断したとみられる。決定には総裁・副総裁・審議委員の計９人の政策委員のうち、高田創・審議委員を除く８人が賛成した。高田氏は「国内物価の上振れリスクが高い」とし、政策金