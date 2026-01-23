阪神は２３日、今季の日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムで開催するファーム公式戦で「阪神ジャガーズデー」を開催すると発表した。１９５４年からの２年間、２軍のチーム名称を「阪神ジャガーズ」として戦った歴史背景を踏まえ、昨年には当時のユニホームをリメイクした復刻ユニホームを着用。今季はそのユニホームの左袖に「ペットマーク」が付いた仕様となる。「ペットマーク」は阪神タイガースのシンボルであるトラマークや球団旗な