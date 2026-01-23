日本銀行は政策金利の据え置きを決定しました。日銀は、先ほどまで開いた金融政策決定会合で政策金利を現在の0.75％で据え置くことを賛成多数で決めました。あわせて「経済・物価の見通し」も公表し、政府の経済対策の効果などを踏まえて、今年度と来年度の経済成長率の予測を引き上げました。一方、リスクとして金融市場の動向をあげていて、あしもとの円安や長期金利の動きなどについて、植田総裁が午後の記者会見でどう説明する