TBS系列22局（東京、大阪、名古屋などを除く）では、1月28日（水）から順次『JNN22局がタッグ！天下分け麺の戦い〜わが街のラーメン国宝』を放送します。【写真】炭鉱の町・宇部市で愛される「くさうま」な一杯この番組は、TBS系列であるJNN22局が初めて合同で番組制作をするプロジェクト。テーマは「ご当地ラーメン」です。札幌の味噌ラーメンや博多のとんこつラーメンなど全国的な知名度はなくても、その地域では絶大な人気を誇