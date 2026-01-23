フィットの新顔が話題2026年1月、ホンダのコンパクトカー「フィット」が中国でマイナーチェンジを実施しました。刷新されたデザインに大きな注目が集まっています。とくにフロントまわりの印象が大きく変わり、多くの反響が寄せられています。【画像】超カッコイイ！これが“約150万円”のホンダ“新型”「フィット」です！ 画像で見る（88枚）ホンダ「フィット」は2001年に「ロゴ」の後継モデルとして登場し、コンパクトな