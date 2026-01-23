私はムツキ。父はすでに亡くなっており、母の強い希望を受けて夫のシンジと共に同居しています。自分の義両親が近くへ引っ越してくることに喜んでいる妹のエミリ。一方で、自分の生活圏にまで立ち入られることに抵抗を感じる私。神経質すぎると一蹴され、さらに愛情が足りないとまで言われたことで、私の心は深く傷ついてしまいました……。エミリは義両親が孫に会いたがり何でも買ってくれるのに対し、母や私は頼まなければ何もし