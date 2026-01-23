デビュー曲「Magnetic」で、K-POP史上初となるデビュー曲での米Billboard「HOT 100」ランクインを果たし、現在までにK-POPグループデビュー曲として最短期間でSpotify7億ストリーミングを突破。“スーパー新人”としてグローバルな注目を集めた5人組K-POPガールグループ・ILLIT（アイリット）。2025年に日本デビューを果たし、昨年末には『NHK紅白歌合戦』に2