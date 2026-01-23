佐賀県警神埼署は23日、神埼市の50代男性が交流サイト（SNS）を使ったロマンス投資詐欺に遭い、現金約268万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、2025年11月下旬ごろ、被害者がSNSを通じて、女性の名前のアカウントAと知り合った。Aとやりとりをする中で、Aから好意を抱くようなメッセージを送られた。その後、金の投資話に勧誘されて、Bを紹介され、被害男性がお金を振り込み、AとBにより金