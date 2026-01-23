JR身延線の柚木駅で、列車と人がぶつかる事故がありました。この事故で、ホームにいた人が死亡しました。 1月23日午前7時頃、JR身延線柚木駅の下り線で列車とホーム上にいた人がぶつかる事故がありました。 警察によりますと、ぶつかった電車は回送列車で、ホーム上にいた人とぶつかったとみられています。この事故で、ぶつかった人は死亡しました。 警察が詳しい原因を調べています。 この事故の影響で身延