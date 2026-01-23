1月23日未明、静岡県富士宮市で自転車が燃える火事がありました。 23日午前4時50分頃、富士宮市万野原新田で「道の真ん中で自転車が燃えている」と消防に通報がありました。 燃えたのは自転車1台で、火は約20分後に消し止められました。 警察によりますと、自転車のカゴの部分が主に焼けていたということです。 警察は自転車の所有者などを調べるとともに、事件性なども含め、火の出た原因を調べています。