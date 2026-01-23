2025年のプロテストに合格したルーキーはどんなクラブを使っているのか。新人プロの初戦である25年の「JLPGA新人戦加賀電子カップ」で使用クラブを取材。今回は上田桃子らを指導する辻村明志コーチの門下生、千田萌花（もえか）に聞いた。上田桃子に憧れを抱き、高校時代に押し掛けるように辻村コーチの門を叩いた。昨年からは『マイナビネクストヒロインゴルフツアー』などでも腕を磨き、6度目の挑戦で合格をつかんだ。【ロボッ