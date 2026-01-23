シンガー・ソングライターの絢香（38）が23日、自身のインスタグラムを更新。長女（10）＆次女（6）の2ショットを公開した。【写真】「脚長っ」絢香が公開した10歳長女＆6歳次女の2ショット「パワー充電の日々」とつづり、3枚の写真をアップ。「家族との時間」と説明した写真には、広大な海を楽しむ長女と次女の後ろ姿が収められている。ほかにも、「手作りあんこ（炊飯器で簡単）」「美しい空」と日常ショットをアップ。「