『ポケットモンスター』初の屋外常設施設『ポケパーク カントー』（よみうりランド内で2月5日にオープン）の新情報が発表された。「ピカチュウのおにぎりや」では、おにぎり・とん汁・からあげなどが販売される。【写真】美味そう！ピカチュウおにぎり・とん汁・からあげ販売メニューおにぎりトレーは、ピカチュウの表情違い全5種のデザインから、1種をお渡し。どの表情かは、当日のお楽しみとなっている。販売される商品