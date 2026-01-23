吉野家は、昨年好評だった冬の鍋メニュー『牛カレー鍋膳』を、29日午前11時より全国の吉野家店舗にて期間限定で販売する。テイクアウトも可能。【写真】アツアツな『牛すき鍋膳』も発売中同商品は、カレーのスパイス感と和風だし、クリーミーな乳製品を合わせたクリーミーなカレーソースの鍋。クミンやガラムマサラがうまさを引き立てているため、クリーミーでマイルドな味わいの中に輪郭を伴った濃いうまさをはっきりと感じる