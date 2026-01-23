日本銀行は22日と23日に行った今年はじめての金融政策決定会合で、政策金利を現在の0.75％程度に据え置くことを賛成8人、反対1人で決めました。日銀は前回の決定会合で、政策金利を30年ぶりの水準となる0.75％程度に引き上げていて、日銀内からは「前回の利上げによる経済や物価への影響を丁寧に見極めたい」という声が上がっていました。一方、金融市場で長期金利が急速に上昇していることや、円安が加速していることに警戒感が広