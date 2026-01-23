経済産業省は、価格交渉などへの対応で問題がある企業をランク付けし、実名で公表しました。ホームセンター大手の「カインズ」など8社が最低評価となっています。経済産業省は、「取引価格についての交渉」やコスト上昇分を価格に上乗せする「価格転嫁」、そして、「支払条件」の対応について大企業522社をランク付けしました。「価格交渉」では、ホームセンター大手の「カインズ」や住宅メーカーの「アイ工務店」など3社が4段階中